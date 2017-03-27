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16:15 (мск), источник: АиФ Омск

В Омской области водитель «десятки» сбил человека и уехал с места ДТП

В преступлении подозревают 19-летнего жителя посёлка Тевриз.

32-летний пешеход попал под колёса автомобиля на дороге Тара — Усть-Ишим, а сбивший его водитель уехал с места ДТП, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Врачи сообщили в дежурную часть о госпитализации мужчины с множественными травмами 25 марта около 22.30. Он сообщил, о том, что его сбили в районе 160 км автодороги.

Эксперты нашли на месте ДТП фрагменты серебристого покрытия и осколки передней фары автомобиля. Сотрудники ГАИ определились с предположительной маркой авто, просмотрели записи с камер на зданиях.

В одном из дворов они обнаружили ВАЗ-21102 с разбитыми бампером, фарой, капотом и потрескавшимся лобовым стеклом, а также на правой передней двери были пятна бурого цвета. Владельцем «десятки» оказался 19-летний житель Тевриза, его доставили в отдел полиции.

Полицейские продолжают проверку. После того как эксперты оценят степень тяжести вреда здоровью потерпевшего, решится вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств).

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