В Башкирии из-за ошибки диспетчера под Учалами столкнулись два поезда
Есть еще предположение, что виноват машинист.
Есть еще предположение, что виноват машинист.
Два грузовых состава столкнулись в воскресенье вечером, около 17 часов. Трагедия случилась недалеко от Учалинского
Изначально была информация о троих погибших: 45-летний машинист тепловоза Азат Валиев и помощники машиниста — 34-летний Алексей Шестаков и 34-летний Альмир Хажипов. 49-летний машинист Анатолий Колесников чудом выжил и находится в больнице.
Все они — люди семейные: Алексей совсем недавно стал отцом второго ребенка. Молодая жена, двое ребятишек, он был единственным кормильцем семьи.
Ночью 27 марта нашли еще одного погибший. Выяснилось, что 21-летний оператор Павел Дружинин также по
— Как страшно и несправедливо: не вернулись мужья, папы, братья и единственный сын к своей матери, — сокрушается близкая подруга Павла Алина Шакирова. — Пусть земля им будет пухом, терпения и сил родным, это трагедия всего Учалинского района.
ВЫПЛАТЯТ КОМПЕНСАЦИЮ.
Учалинский ГОК уже пообещал помочь семьям погибших:
— Мы выражаем соболезнования родным и близким железнодорожников, погибших в результате несчастного случая. Руководство предприятия готово оказать максимальное содействие расследованию инцидента. Родственникам погибших будет оказана материальная помощь, — сообщила сотрудник
Последствия аварии устраняли сотрудники МЧС. Сейчас рельсы привели в порядок, покореженные вагоны убрали, разлившееся топливо — тоже, движение поездов открыто.
ЗВОНОК В СЛЕДКОМ.
Следственный комитет Башкирии уже возбудил уголовное дело. Кто именно ответит за ЧП, пока неизвестно. Есть версия, что виноват один из машинистов. Также ошибку мог совершить диспетчер, не сообщив машинисту о приближающемся составе.
— Расследование уголовного дела взято на особый контроль руководителем следственного управления Башкирии Григорием Житеневым, — отметили в Следкоме республики. — Завершен осмотр места происшествия. Назначены