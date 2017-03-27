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16:01 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии из-за ошибки диспетчера под Учалами столкнулись два поезда

Есть еще предположение, что виноват машинист.

Два грузовых состава столкнулись в воскресенье вечером, около 17 часов. Трагедия случилась недалеко от Учалинского горно-обогатительного комбината (составы ему и принадлежали). Один поезд был пустой, второй — нагружен рудой и нефтепродуктами. Кабины разнесло в клочья, часть вагоны сошли с рельсов и опрокинулись.

Изначально была информация о троих погибших: 45-летний машинист тепловоза Азат Валиев и помощники машиниста — 34-летний Алексей Шестаков и 34-летний Альмир Хажипов. 49-летний машинист Анатолий Колесников чудом выжил и находится в больнице.

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Все они — люди семейные: Алексей совсем недавно стал отцом второго ребенка. Молодая жена, двое ребятишек, он был единственным кормильцем семьи.

Ночью 27 марта нашли еще одного погибший. Выяснилось, что 21-летний оператор Павел Дружинин также по каким-то причинам находился на тепловозе, хотя по разнарядке не должен был. Парень совсем недавно устроился на работу: нужно было помогать матери, ведь ей больше не на кого было опереться: Паша — единственный сын.

— Как страшно и несправедливо: не вернулись мужья, папы, братья и единственный сын к своей матери, — сокрушается близкая подруга Павла Алина Шакирова. — Пусть земля им будет пухом, терпения и сил родным, это трагедия всего Учалинского района.

ВЫПЛАТЯТ КОМПЕНСАЦИЮ.

Учалинский ГОК уже пообещал помочь семьям погибших:

— Мы выражаем соболезнования родным и близким железнодорожников, погибших в результате несчастного случая. Руководство предприятия готово оказать максимальное содействие расследованию инцидента. Родственникам погибших будет оказана материальная помощь, — сообщила сотрудник пресс-центра Учалинского ГОКа Марина Саляхова.

Последствия аварии устраняли сотрудники МЧС. Сейчас рельсы привели в порядок, покореженные вагоны убрали, разлившееся топливо — тоже, движение поездов открыто.

ЗВОНОК В СЛЕДКОМ.

Следственный комитет Башкирии уже возбудил уголовное дело. Кто именно ответит за ЧП, пока неизвестно. Есть версия, что виноват один из машинистов. Также ошибку мог совершить диспетчер, не сообщив машинисту о приближающемся составе.

— Расследование уголовного дела взято на особый контроль руководителем следственного управления Башкирии Григорием Житеневым, — отметили в Следкоме республики. — Завершен осмотр места происшествия. Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти погибших.

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