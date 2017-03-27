Суд приговорил к двум годам колонии экс-начальника Казанского вокзала по делу о подкупе

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы приговорил к двум годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в 2,5 млн рублей бывшего начальника Казанского вокзала столицы Сергея Донецкого по делу о коммерческом подкупе на более чем 3 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Признать Донецкого виновным, путем частичного сложения назначить наказание в виде лишения свободы сроком на два года в колонии строго режима и штрафу в размере 2,5 млн рублей», — огласила судья Оксана Горюнова.

Донецкий был взят под стражу в зале суда.

Прокурор в ходе прений сторон попросил для подсудимого наказание в виде штрафа в 5,5 млн рублей. Донецкий полностью признал вину в инкриминируемых преступлениях, раскаялся и заключил сделку со следствием. В связи с этим суд рассмотрел уголовное дело в особом порядке.

Фигурант обвинялся по четырем эпизодам преступлений по ч. 4 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»). По версии следствия, он систематически получал деньги от арендаторов торговых площадей на территории вокзала. С июля 2013 года Донецкий каждый месяц требовал от четырех арендаторов несколько десятков тысяч рублей, обещая взамен не принимать меры по пресечению неправомерного использования арендатором дополнительных торговых площадей. Директор вокзала также обещал оказывать общее покровительство и предупреждать о предстоящих проверках.

Следствие установило, что всего с августа 2013 года по февраль 2016 года Донецкий получил лично и через посредника от представителей четырех арендаторов 3 млн 150 тыс. рублей.

Ранее за коммерческий подкуп к трем годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 10 млн рублей был приговорен предшественник Донецкого — бывший начальник Казанского вокзала Сергей Добровольский.