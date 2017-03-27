Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
Кейт Миддлтон откровенно рассказала о послеродовой депрессии
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка
В Екатеринбурге школьная экскурсия в монастырь закончилась скандалом
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
«А что с ним еще делать?»: родственник об убитом в Киеве депутате
В ДНР предрекли возврат Украины к границам 1917 г.
Известную 30-летнюю актрису раскритиковали за похудение (фото)
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
Происходящее на Украине полностью совпадает с идеями Путина – СМИ
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
9В тени стены
14На восток США обрушилась снежная буря
13Теракт в центре Лондона
1195-летие Ирины Антоновой
18:31 (мск), источник: ТАСС

Суд приговорил к двум годам колонии экс-начальника Казанского вокзала по делу о подкупе

Сергей Донецкий также оштрафован на 2,5 млн рублей.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы приговорил к двум годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в 2,5 млн рублей бывшего начальника Казанского вокзала столицы Сергея Донецкого по делу о коммерческом подкупе на более чем 3 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Признать Донецкого виновным, путем частичного сложения назначить наказание в виде лишения свободы сроком на два года в колонии строго режима и штрафу в размере 2,5 млн рублей», — огласила судья Оксана Горюнова.

Донецкий был взят под стражу в зале суда.

Прокурор в ходе прений сторон попросил для подсудимого наказание в виде штрафа в 5,5 млн рублей. Донецкий полностью признал вину в инкриминируемых преступлениях, раскаялся и заключил сделку со следствием. В связи с этим суд рассмотрел уголовное дело в особом порядке.

Фигурант обвинялся по четырем эпизодам преступлений по ч. 4 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»). По версии следствия, он систематически получал деньги от арендаторов торговых площадей на территории вокзала. С июля 2013 года Донецкий каждый месяц требовал от четырех арендаторов несколько десятков тысяч рублей, обещая взамен не принимать меры по пресечению неправомерного использования арендатором дополнительных торговых площадей. Директор вокзала также обещал оказывать общее покровительство и предупреждать о предстоящих проверках.

Следствие установило, что всего с августа 2013 года по февраль 2016 года Донецкий получил лично и через посредника от представителей четырех арендаторов 3 млн 150 тыс. рублей.

Ранее за коммерческий подкуп к трем годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 10 млн рублей был приговорен предшественник Донецкого — бывший начальник Казанского вокзала Сергей Добровольский.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Экс-начальник Казанского вокзала предстал перед судом
18:27 (мск)© Ньюстюб
Украинские радикалы временно сняли блокаду с отделений Сбербанка
Кремль отреагировал на антикоррупционные митинги в России
Борис Джонсон отменил визит в Москву
Путин заявил премьеру Сербии об «обострении» на Балканах
СМИ: тела 112 человек обнаружили в Мосуле после ударов коалиции
Ансамбль Александрова впервые после трагедии выступит за рубежом
Золотую монету весом в 100 кг похитили из берлинского музея
Страус в калининградском зоопарке погиб, испугавшись посетителей
Спорт
Черчесов: Сказал футболистам, что не нужно доводить до свиста Станислав Черчесов и Алан Дзагоев – о предстоящем матче с бельгийцами и критике после поражения в Краснодаре
Авто
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций Демонстрации протеста, несогласованные шествия, беспорядки болельщиков... Чтобы справиться со всем этим, полиция во всех странах мира давно закупает специальную технику
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Названа самая высокооплачиваемая актриса Голливуда Стало известно имя актрисы, которая может возглавить очередной рейтинг Forbes в этом году
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Хранение вещей в маленькой прихожей: 7 правил
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка Несмотря на предупреждения медиков и две предыдущие тяжелые беременности, американская телезвезда готова снова стать мамой.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь