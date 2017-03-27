В Челябинске разыскивают маньяка, напавшего на девушку в лифте в Чурилово

Мужчину, напавшего на несовершеннолетнюю в лифте, разыскивают в Челябинске, сообщают в пресс-службе УМВД Челябинска.

25 марта в подъезде дома на Зальцмана, 8 неизвестный напал на 17-летнюю девушку в лифте. Он забрал её личные вещи и стал требовать деньги. Затем попытался приставать к несовершеннолетней, девушке удалось выбежать на пятом этаже и постучаться в квартиру. Потерпевшая с родителями сразу же вызвали полицию и составили фоторобот нападавшего.

По предварительной информации, рост разыскиваемого 170−175 сантиметров, среднее телосложение, одет в тёмную одежду.

В настоящий момент проводится служебная проверка.