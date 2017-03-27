В Башкирии мужчина пытался подкупить начальника отдела ГИБДД

В Агидели завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего автовладельца, любителя погонять на нетрезвую голову. Но мужчине грозит срок не за это — а за попытку дать взятку.

По версии следствия, в январе гаишники тормознули «ВАЗ-21102», водитель был явно навеселе. Инспекторы предложили пройти медосвидетельствование, а тот отказался. Тогда полицейские, как полагается, оформили протокол, и увезли его «ласточку» на штрафстоянку.

А спустя несколько дней мужчина явился к начальнику местного отдела ГИБДД, попросил вернуть машину и не передавать материалы в суд, а взамен предложил ему деньги — 3000 рублей.