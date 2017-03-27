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16:15 (мск), источник: НТА-Приволжье

Суд приговорил жителя Сарова Нижегородской области к 13,5 годам колонии за совершение трех уголовных преступлений в один день

По решению суда мужчина приговорен к 13,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии.

Суд приговорил жителя Сарова Нижегородской области к 13,5 годам колонии за совершение трех уголовных преступлений в один день.

Как сообщает объединённая пресс-служба (ОПС) судов общей юрисдикции Нижегородской области, за один день в июле 2015 года мужчина совершил целый ряд преступлений.

Так, днем он находился в гостях у своей знакомой и во время ссоры с ней начал избивать женщину руками и ногами. Затем он изнасиловал девушку. Вечером того же дня мужчина похитил у прохожей сумку, где находилось имущества на сумму 5,7 тыс. рублей.

Вечером того же дня, находясь в гостях, мужчина напал на нетрезвого мужчину, который лежал на полу. Осколком стекла от разбитой тарелки он нанес потерпевшему не менее пяти ударов в область головы и тела.

Суд признал мужчину виновным в совершении трех преступлений в рамках уголовного кодекса.

По решению суда мужчина приговорен к 13,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии.

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