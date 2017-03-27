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16:29 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Власти назвали число поврежденных зданий в Балаклее

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Более 260 зданий повреждены в результате пожара на военном складе с боеприпасами в Харьковской области, сообщила глава областной администрации Юлия Светличная.

Источник: "РИА Новости" Украина

Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области начался в ночь на 23 марта. В связи с детонацией боеприпасов власти эвакуировали около 36 тысяч жителей из 10-километровой зоны от склада. Возбуждено два уголовных дела — по статьям «диверсия» и «халатность».

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Разминирование Балаклеи и района завершено, — Светличная

По данным госслужбы Украины по ЧС, на 10.00 понедельника пожар и детонация боеприпасов в районе арсенала не наблюдаются.

По информации Светличной, в городе Балаклея и селах, пострадавших от ЧС на территории 65-го арсенала, повреждены 265 зданий, в том числе 231 жилой дом (114 частных и 117 многоквартирных), 22 объекта инфраструктуры и промышленности, 12 объектов социальной сферы, в том числе две школы и два детских сада.

«Все 265 зданий обследованы, составлены акты. Аварийные работы (закрытие оконных и дверных проемов) выполнены уже на 80%, до конца дня планируем их закончить. Также сегодня строительные компании приступают к восстановительным работам по кровлям, оконным и дверным проемам», — приводит ее слова в понедельник пресс-служба Харьковской областной администрации.

В данный момент составляются поадресные графики работ, идет размещение строителей, завоз инструментов, техники и оборудования. Планируется работа 11 строительных компаний Харькова и Харьковской области. «Этих сил достаточно», — добавила Светличная.

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