В Самарской области было уничтожено 1700 кг мяса неизвестного происхождения

По информации управления Россельхознадзора по Самарской области 1700 кг мяса неизвестного происхождения перевозилось из Большечерниговского района в Республику Казахстан, в Уральск, через пропускной пункт «Маштаково», расположенный на территории Оренбургской области.

Мясо транспортировалось без ветеринарного сертификата таможенного союза, на упаковке не было необходимой маркировки, в сопроводительных документах было указано, что это охлажденное мясо свинины массой 1400 кг, но при более детальном осмотре выяснилось, что это не свинина, а упакованная в блоки говядина, весом 1700 кг.

Груз был задержан сотрудниками ПУ ФСБ России по Оренбургской области и инспекторами Россельхознадзора.