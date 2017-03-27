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17:18 (мск), источник: АиФ Самара

В Самарской области было уничтожено 1700 кг мяса неизвестного происхождения

Говядина перевозилась как свинина без ветеринарного сертификата и необходимой маркировки.

По информации управления Россельхознадзора по Самарской области 1700 кг мяса неизвестного происхождения перевозилось из Большечерниговского района в Республику Казахстан, в Уральск, через пропускной пункт «Маштаково», расположенный на территории Оренбургской области.

Мясо транспортировалось без ветеринарного сертификата таможенного союза, на упаковке не было необходимой маркировки, в сопроводительных документах было указано, что это охлажденное мясо свинины массой 1400 кг, но при более детальном осмотре выяснилось, что это не свинина, а упакованная в блоки говядина, весом 1700 кг.

Груз был задержан сотрудниками ПУ ФСБ России по Оренбургской области и инспекторами Россельхознадзора.

Мясо было уничтожено на Дубово-Уметском ветсанутильзаводе по производству мясокостной муки.

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