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17:34 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Пропавшую четырехлетнюю девочку разыскали в Нижнем Новгороде

Ребенка обнаружили военнослужащие Росгвардии.

Пропавшую четырехлетнюю девочку разыскали военнослужащие Росгвардии в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба Приволжского округа войск национальной гвардии РФ.

Вечером 24 марта сержант Танвир Гусейнов и рядовой Евгений Васякин патрулировали улицы Нижегородского района, и получили сигнал о пропаже ребенка. В течение получаса военнослужащие разыскали малышку. Девочка находилась около ночного клуба на улице Родионова, плакала и была очень напугана.

Ребенка успокоили, узнали имя и доставили в отдел полиции, откуда его забрали родители.

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