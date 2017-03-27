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18:18 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростове у мужчины изъяли более килограмма марихуаны

На улице Добровольского в Ростове-на-Дону задержали 29-летнего жителя Неклиновского района по подозрению в незаконном сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

При задержании у подозреваемого обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения. Исследование показало, что изъятое является марихуаной массой около 260 г. Дома у него были обнаружены и изъяты незаконно культивируемые растения, содержащие наркотические средства, а также изготовленная для сбыта марихуана массой около 760 г.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по фактам сбыта наркотическим веществ и незаконного культивирования растений, содержащих их. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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