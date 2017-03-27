В Ростове у мужчины изъяли более килограмма марихуаны

При задержании у подозреваемого обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения. Исследование показало, что изъятое является марихуаной массой около 260 г. Дома у него были обнаружены и изъяты незаконно культивируемые растения, содержащие наркотические средства, а также изготовленная для сбыта марихуана массой около 760 г.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по фактам сбыта наркотическим веществ и незаконного культивирования растений, содержащих их. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.