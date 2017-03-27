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17:14 (мск), источник: ЮГА.ру

На главу Белореченского района завели дело о превышении полномочий

В Краснодаре расследуют уголовное дело в отношении главы Белореченского района Ивана Имгрунта, которого подозревают в превышении полномочий при выделении земли под придорожное кафе.

В 2012 году ООО «Позитрон» выкупило у муниципалитета участок на трассе Майкоп — Усть-Лабинск площадью 0,8 га. По мнению правоохранительных органов, глава района не имел полномочий на распоряжение землей лесного фонда, которая принадлежит России. Предполагаемый ущерб оценили в 4,2 млн рублей.

Следственное управление Следственного комитета России по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело в отношении Ивана Имгрунта по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий). В администрации Белореченского района провели обыски, сообщает «Коммерсантъ-Юг».

Следствие установило, что в 2003 году ООО «Фирма “Позитрон”» обратилось в администрацию района, чтобы согласовать размещение культурно-оздоровительного комплекса на территории Родниковского селекционно-семеноводческого лесхоза Минприроды России. Компания предоставила договор аренды участка лесного фонда площадью 0,8 га.

Иван Имгрут согласовал размещение комплекса, обозначив его как временный объект, что допускается на лесных землях. В 2005 году чиновник обязал «Позитрон» создать проектно-сметную документацию, согласовать ее в структурах муниципалитета и начать работы, при этом временный статус объекта в документах уже не был указан. В итоге на участке появилось кафе «Дядя Ваня».

В 2006 году глава района выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, но Федеральная регистрационная служба отказал в регистрации права «Позитрона» на недвижимость, основываясь на том, что объекты капитального строительства не могут возводиться на землях лесного фонда. Управление архитектуры администрации изменило схему использования участка на разрешенный вид — для размещения придорожного сервиса.

В 2011 году в кадастровый план внесли изменения, в следующем году Иван Имгрунт постановил предоставить «Позитрон» в собственность земельного участка. Затем был составлен договор купли-продажи. По версии следствия, в результате незаконных сделок из собственности государства выбыл участок лесного фонда.

Изданию «Коммерсантъ-Юг» Имгрунт заявил, что не признает свою вину и отрицает факт незаконной передачи земли под коммерческий объект.

«Следствие разберется, что произошло», — прокомментировал он.

Иван Имгрунт занял пост главы Белореченского района в 2000 году. Переизбирался в 2003, 2007 и 2012 году.

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