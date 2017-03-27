На главу Белореченского района завели дело о превышении полномочий
В Краснодаре расследуют уголовное дело в отношении главы Белореченского района Ивана Имгрунта, которого подозревают в превышении полномочий при выделении земли под придорожное кафе.
В Краснодаре расследуют уголовное дело в отношении главы Белореченского района Ивана Имгрунта, которого подозревают в превышении полномочий при выделении земли под придорожное кафе.
В 2012 году ООО «Позитрон» выкупило у муниципалитета участок на трассе Майкоп —
Следственное управление Следственного комитета России по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело в отношении Ивана Имгрунта по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий). В администрации Белореченского района провели обыски, сообщает «Коммерсантъ-Юг».
Следствие установило, что в 2003 году ООО «Фирма “Позитрон”» обратилось в администрацию района, чтобы согласовать размещение
Иван Имгрут согласовал размещение комплекса, обозначив его как временный объект, что допускается на лесных землях. В 2005 году чиновник обязал «Позитрон» создать
В 2006 году глава района выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, но Федеральная регистрационная служба отказал в регистрации права «Позитрона» на недвижимость, основываясь на том, что объекты капитального строительства не могут возводиться на землях лесного фонда. Управление архитектуры администрации изменило схему использования участка на разрешенный вид — для размещения придорожного сервиса.
В 2011 году в кадастровый план внесли изменения, в следующем году Иван Имгрунт постановил предоставить «Позитрон» в собственность земельного участка. Затем был составлен договор
Изданию «Коммерсантъ-Юг» Имгрунт заявил, что не признает свою вину и отрицает факт незаконной передачи земли под коммерческий объект.
«Следствие разберется, что произошло», — прокомментировал он.
Иван Имгрунт занял пост главы Белореченского района в 2000 году. Переизбирался в 2003, 2007 и 2012 году.