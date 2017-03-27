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18:07 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре экс-глава Росприроднадзора, получивший условный срок, амнистирован

Бывший руководитель управления Росприроднадзора игнорируя характеристику полигона в районе села Тимофеевка разрешил там сверхлимитно разместить отходы с повышающим пятикратным коэффициентом.

Суд признал бывшего руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской области Александра Тергалинского виновным в превышении должностных полномочий, сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.

В ходе следствия и судебного разбирательства было установлено, что в 2012 году Тергалинский, явно выходя за пределы своих полномочий, игнорируя характеристику полигона в районе села Тимофеевка Самарской области, представленную муниципальным унитарным природоохранным предприятием, согласно которой остаточная мощность полигона по состоянию на 1 декабря 2012 года составила 68 тысяч тонн, умышленно подписал решение «Об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение», согласно которого утвердил МУПП лимиты на размещение там отходов в количестве более 306 тысяч тонн.

Это позволило МУПП осуществлять дозагрузку полигона сверх проектной мощности без разработки проекта и получения положительного заключения государственной экологической экспертизы, а также избежать платы за сверхлимитное размещение отходов с повышающим пятикратным коэффициентом, что повлекло нарушение интересов общества и государства и причинение ущерба бюджету в размере не менее двух миллионов 265 тысяч рублей.

Суд Ленинского района приговорил Тергалинского к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год. В соответствии с постановлением государственной думы федерального собрания РФ «Об объявлении амнистии в связи с 70-летнием Победы в ВОВ», Тергалинский освобожден от наказания.

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