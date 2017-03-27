Житель Сызрани обманом вывез с ж/д предприятия 9,5 тонн металлолома

По данным полицейских, в феврале 2017 г. с территории одного из железнодорожных предприятий было похищено около 9,5 тонн металлолома на сумму более 39 тыс. рублей.

Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские заподозрили в причастности к преступлению 35-летнего жителя Сызрани. Ранее он уже был судим за кражу железнодорожного имущества.

«Мужчина признался в содеянном и пояснил, что совершил преступление при помощи грузовика с краном-манипулятором, — сообщают в УТ МВД по ПФО. — Водителя он ввел в заблуждение, сказав, что металлолом принадлежит ему. Затем похищенное имущество он сдал в пункт приема металлолома».

Отделение дознания Сызранского линейного отдела в отношении мужчины возбудило уголовное дело о краже по ч. 1 ст. 158 УК РФ.