Житель Сызрани обманом вывез с ж/д предприятия 9,5 тонн металлолома
Сотрудники отделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы Сызранского ЛО МВД России на транспорте задержали подозреваемого в краже, сообщили в понедельник 27 марта в
Сотрудники отделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы Сызранского ЛО МВД России на транспорте задержали подозреваемого в краже, сообщили в понедельник 27 марта в
По данным полицейских, в феврале 2017 г. с территории одного из железнодорожных предприятий было похищено около 9,5 тонн металлолома на сумму более 39 тыс. рублей.
Во время
«Мужчина признался в содеянном и пояснил, что совершил преступление при помощи грузовика с
Отделение дознания Сызранского линейного отдела в отношении мужчины возбудило уголовное дело о краже по ч. 1 ст. 158 УК РФ.