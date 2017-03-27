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18:21 (мск), источник: УНИАН

Миссия ОБСЕ заявила об обстреле ее беспилотника на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что в направлении ее беспилотного летательного аппарата были произведены выстрелы из стрелкового оружия. Об этом говорится в сообщении на сайте ОБСЕ.

Источник: УНИАН

В частности, говорится, что 26 марта в 12.45 четверо членов патруля СММ на двух бронированных автомобилях остановились в 500 м к северо-востоку от контролируемого правительством Украины села Орехово-Донецкое (в 44 км к северо-востоку от Луганска). После того, как прошло несколько минут со времени запуска наблюдателями беспилотного летательного аппарата среднего радиуса действия, примерно в 13.10 представители миссии ОБСЕ увидели еще один беспилотник, который пролетал непосредственно над местом пребывания представителей СММ ОБСЕ. Этот беспилотник по размеру был чуть больше летательного аппарата миссии и темнее по цвету и приближался с позиций юга и юго-запада на высоте примерно 100 метров.

Как отметили наблюдатели, неизвестный беспилотник по звуку полета имел электромотор.

В связи с этим наблюдатели сразу же начали осуществлять процедуры по приземлению собственного летательного аппарата. В то же время другой беспилотник продолжал летать над позициями наблюдателей, сделав три круга и, неустанно набирая высоту, полетел в направлении запада, отмечается в сообщении.

«Позже, меньше чем за полминуты, СММ услышала десять одиночных выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии 200−300 м с запада. Продолжительность выстрелов составляла около 30 секунд. По оценке СММ, выстрелы были сделаны в направлении беспилотного летательного аппарата СММ, который находился в 200−300 метров к западу и на высоте менее 100 метров», — утверждают в миссии ОБСЕ.

При этом сказано, что наблюдатели смогли нормально приземлить свой беспилотный аппарат на землю. В 13.22 патруль СММ покинул данную местность. Миссия ОБСЕ проинформировала Совместный центр по контролю и координации об этом инциденте и сделала запрос относительно дальнейших разъяснений.

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