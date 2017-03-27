Суд по делу о сбитом Ил-76 приговорил генерала Назарова к 7 года тюрьмы

Об этом в Facebook сообщил адвокат Виталий Погосян.

«Все доказательства по вине Назарова являются надлежащими. Признать Назарова виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 425 УК Украины и назначить ему наказание в виде 7 лет лишения свободы», — процитировал Погосян решение суда.

Также адвокат сообщил, что обвинению отказали в лишении Назарова воинского звания, а суд удовлетворил иски потерпевших и взыскал с Министерства обороны Украины по 0,5 млн гривен каждому.