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18:11 (мск), источник: РБК - Украина

Суд по делу о сбитом Ил-76 приговорил генерала Назарова к 7 года тюрьмы

Павлоградский межрайонный суд приговорил бывшего начальника оперативного штаба АТО генерала Виктора Назарова к семи годам лишения свободы по делу о сбитом военном самолете Ил-76.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Виталий Погосян.

«Все доказательства по вине Назарова являются надлежащими. Признать Назарова виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 425 УК Украины и назначить ему наказание в виде 7 лет лишения свободы», — процитировал Погосян решение суда.

Также адвокат сообщил, что обвинению отказали в лишении Назарова воинского звания, а суд удовлетворил иски потерпевших и взыскал с Министерства обороны Украины по 0,5 млн гривен каждому.

Трагедия произошла в ночь на 14 июня 2014 года. Военно-транспортный самолет Ил-76 при посадке в аэропорту «Луганск» сбили из ПЗРК «Игла». На борту самолета находились 40 десантников и 9 членов экипажа. В результате катастрофы все они погибли. Назарову предъявили обвинения в служебной халатности.

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