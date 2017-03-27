Суд по делу о сбитом Ил-76 приговорил генерала Назарова к 7 года тюрьмы

Об этом в Facebook сообщил адвокат Виталий Погосян.
«Все доказательства по вине Назарова являются надлежащими. Признать Назарова виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 425 УК Украины и назначить ему наказание в виде 7 лет лишения свободы», — процитировал Погосян решение суда.
Также адвокат сообщил, что обвинению отказали в лишении Назарова воинского звания, а суд удовлетворил иски потерпевших и взыскал с Министерства обороны Украины по 0,5 млн гривен каждому.
Трагедия произошла в ночь на 14 июня 2014 года. Военно-транспортный самолет Ил-76 при посадке в аэропорту «Луганск» сбили из ПЗРК «Игла». На борту самолета находились 40 десантников и 9 членов экипажа. В результате катастрофы все они погибли. Назарову предъявили обвинения в служебной халатности.