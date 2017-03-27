В Воронеже стена аварийного дома обрушилась на бизнес-центр
Подрядчики выполняли плановые работы по сносу здания.
Подрядчики выполняли плановые работы по сносу здания.
Стена аварийного дома рухнула на
Сотрудников
— Аварийный дом начали сносить еще на прошлой неделе, тогда тоже незначительно обрушилась часть стены. Но в этот раз все было сильнее — сначала мы почувствовали сильный толчок, столбы пыли поднялись вверх настолько, что из окна ничего не было видно. В нашем кабинете даже мебель сдвинулась. Через полчаса объявили тревогу, на каждом этаже
По словам горожанки, упавшая часть аварийного дома частично разрушила стену
По данным городских спасателей, никто не пострадал.