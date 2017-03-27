В Воронеже стена аварийного дома обрушилась на бизнес-центр

Стена аварийного дома рухнула на бизнес-центр «Стандарт» (улица Дружинников, 5б) около 16:00 понедельника, 27 марта. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в системе-112. Снос здания был запланирован — стена рухнула «не сама по себе», подчеркнули в пресс-службе городского управления ГО и ЧС.

Сотрудников бизнес-центра эвакуировали, в здании отключили лифты, на первом этаже — свет и воду.

— Аварийный дом начали сносить еще на прошлой неделе, тогда тоже незначительно обрушилась часть стены. Но в этот раз все было сильнее — сначала мы почувствовали сильный толчок, столбы пыли поднялись вверх настолько, что из окна ничего не было видно. В нашем кабинете даже мебель сдвинулась. Через полчаса объявили тревогу, на каждом этаже бизнес-центра появились спасатели, мы вышли на улицу, — рассказала свидетель случившегося Лариса.

По словам горожанки, упавшая часть аварийного дома частично разрушила стену бизнес-центра, а на третьем этаже здания выбило окно.

По данным городских спасателей, никто не пострадал.