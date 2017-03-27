Бастующие дальнобойщики открестились от сожженной у Смольного «Нивы»
Представители Объединения перевозчиков России (ОПР) открестились от своего участия в поджоге машины, горевшей на площади Пролетарской Диктатуры.
Представители Объединения перевозчиков России (ОПР) открестились от своего участия в поджоге машины, горевшей на площади Пролетарской Диктатуры.
Как заявила «Фонтанке» 27 марта секретарь ОПР Мария Жигалова, их организация не имеет к этому пожару никакого отношения.
«Это
27 марта дальнобойщики объявили днем начала бессрочной всероссийской акции протеста. В Петербурге около 70 фур стоят на обочине Московского шоссе, не мешая движению транспорта. Организаторы стачки протестуют против системы взимания платы «Платон». Также водители выступают за отмену транспортного налога, так как уже платят налог в виде акциза в плате за топливо.
ГИБДД
Оппозиционеры обещают задержаться на Московском шоссе на несколько дней. Если потребуется, говорят они, акция продлится две недели.