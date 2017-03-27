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18:56 (мск), источник: Фонтанка

Бастующие дальнобойщики открестились от сожженной у Смольного «Нивы»

Представители Объединения перевозчиков России (ОПР) открестились от своего участия в поджоге машины, горевшей на площади Пролетарской Диктатуры.

Как заявила «Фонтанке» 27 марта секретарь ОПР Мария Жигалова, их организация не имеет к этому пожару никакого отношения.

«Это какая-то провокация. Мы, в принципе, ожидали чего-то подобного», — говорит Жигалова. Между тем сами участники сегодняшней акции протеста дальнобойщиков заявляли, что «Ниву» практически под окнами Смольного сожгли водители. «На поджог “Нивы” решились доведенные до отчаяния водители — представители Объединения перевозчиков России. Внутри машины горели покрышки», — рассказал «Фонтанке» координатор «Открытой России» Андрей Пивоваров. Имена поджигателей не называются, нет информации и о том, кому принадлежала «Нива». Пожар был зафиксирован 27 марта в 07:03, сообщает городское управление МЧС.

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27 марта дальнобойщики объявили днем начала бессрочной всероссийской акции протеста. В Петербурге около 70 фур стоят на обочине Московского шоссе, не мешая движению транспорта. Организаторы стачки протестуют против системы взимания платы «Платон». Также водители выступают за отмену транспортного налога, так как уже платят налог в виде акциза в плате за топливо.

ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти не трогает дальнобойщиков — большегрузы стоят в разрешенном месте. Как сообщил «Фонтанке» лидер петербургского отделения ОПР Андрей Бажутин, разрешения на пикет у дальнобойщиков нет. Цель акции — разместить машины вдоль дорог, чтобы таким образом высказать свой протест. «Политических заявлений не будет. Возможны лишь одиночные пикеты с плакатом «Нет «Платону», — уточнил Бажутин.

Оппозиционеры обещают задержаться на Московском шоссе на несколько дней. Если потребуется, говорят они, акция продлится две недели.

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