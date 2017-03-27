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20:24 (мск), источник: БЕЛТА

Сбежавший с «химии» напал на таксиста в Лидском районе

27 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сбежавший с «химии» напал на таксиста в Лидском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Происшествие случилось ночью в районе деревни Цыборы. Неизвестный ехал в такси, сделал вид, что ему плохо, а после того, как водитель притормозил, напал на него, вонзив острый предмет в шею. Затем он убежал. Подозрение пало на мужчину 1986 года рождения, ранее судимого жителя Слуцкого района. Он отбывает наказание за разбой на «химии» в Щучинском районе, а незадолго до произошедшего сбежал. Мотивом нападения на таксиста, по предварительной информации, стало нежелание рассчитаться. Водитель такси госпитализирован.

Подозреваемый утром был объявлен в розыск и вскоре задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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