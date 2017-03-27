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21:57 (мск), источник: РИА Новости

Полицейским, обвиняемым в избиении задержанных на Урале, огласили приговор

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Суд признал виновными в избиении задержанных пятерых полицейских ОВД «Заречный» в Свердловской области и приговорил их к срокам от 3,5 до 6 лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

«Собранные… доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора пятерым сотрудникам полиции… Приговором суда пятерым сотрудникам полиции назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3,5 до 6 лет, с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по статьям «превышение должностных полномочий», «злоупотребление должностными полномочиями» и «пособничество, а также обещание скрыть следы преступления и сокрытие следов преступления — фальсификация доказательств по уголовному делу об особо тяжком преступлении».

Ранее сообщалось, что уголовное дело было возбуждено в отношении пяти сотрудников полиции Свердловской области, которые применяли насилие к задержанным, чтобы добиться нужных показаний. Как ранее сообщало следствие, сотрудники отдела полиции Заречного, проходящие по делу, избивали людей, душили, перекрывали им доступ к кислороду и использовали другие методы «выбивания показаний».

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