Тела военных, погибших при падении Ми-2, эвакуировали с места трагедии
Тела пятерых военных, погибших при крушении вертолета Ми-2, эвакуировали с места трагедии. Об этом сообщает ТСН.
Тела пятерых военных, погибших при крушении вертолета Ми-2, эвакуировали с места трагедии. Об этом сообщает ТСН.
В сети появилось видео, как этот вертолет с тем же экипажем на борту совершает полет.
Обычно Ми-2 перевозил военных зоной АТО. Также стали известны имена погибших.
Вертолет упал у мирного Краматорска Донецкой области.