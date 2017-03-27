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22:22 (мск), источник: УНИАН

Тела военных, погибших при падении Ми-2, эвакуировали с места трагедии

Тела пятерых военных, погибших при крушении вертолета Ми-2, эвакуировали с места трагедии. Об этом сообщает ТСН.

Источник: УНИАН

В сети появилось видео, как этот вертолет с тем же экипажем на борту совершает полет.

Обычно Ми-2 перевозил военных зоной АТО. Также стали известны имена погибших.

Вертолет упал у мирного Краматорска Донецкой области.

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