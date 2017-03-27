Минчанин обокрал работодателя, не выплатившего ему зарплату

Сотрудники отдела уголовного розыска Октябрьского РУВД Минска в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали 29-летнего жителя столицы, который совершил кражу двух велосипедов и лодочного мотора из подсобного помещения автомойки по ул. Володько.

«Мужчина ранее работал на мойке, однако работодатель его уволил и не выплатил зарплату. В отместку обиженный минчанин ночью проник в подсобное помещение автомойки и завладел двумя велосипедами и мотором от лодки, которые в последующем продал знакомому», — рассказала Эвелина Марковская. На данный момент имущество возвращено владельцу.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 (кража) УК РБ. Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде общественных работ или штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на тот же срок.