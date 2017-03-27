В Николаевской обл. конфликт в охотничьем угодье закончился стрельбой, погиб мужчина

Инцидент произошел вечером в субботу в Веселиновском районе. Правоохранителям поступила информация от медиков, которые сообщили о госпитализации 29-летнего местного жителя, позже он скончался в больнице.

«Правоохранителям стало известно, что телесные повреждения потерпевшему были причинены во время конфликта, который возник между двумя группами лиц на территории охотничьего угодья. В ходе ссоры один из конфликтующих получил смертельное ранение, предварительно, из оружия травматического действия. Пострадавшему вызвали карету скорой медицинской помощи», — сказано в сообщении.

41-летнего злоумышленника, устроившего стрельбу, задержали на месте происшествия, ему намерены объявить о подозрении и избрать меру пресечения.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, статья предусматривает срок лишения свободы от 7 до 15 лет.