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18:56 (мск), источник: 112.ua

В Николаевской обл. конфликт в охотничьем угодье закончился стрельбой, погиб мужчина

В Николаевской области ссора между двумя группами людей, происшедшая на территории охотничьего угодья, закончилось стрельбой с жертвами. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции.

Источник: 112.ua

Инцидент произошел вечером в субботу в Веселиновском районе. Правоохранителям поступила информация от медиков, которые сообщили о госпитализации 29-летнего местного жителя, позже он скончался в больнице.

«Правоохранителям стало известно, что телесные повреждения потерпевшему были причинены во время конфликта, который возник между двумя группами лиц на территории охотничьего угодья. В ходе ссоры один из конфликтующих получил смертельное ранение, предварительно, из оружия травматического действия. Пострадавшему вызвали карету скорой медицинской помощи», — сказано в сообщении.

41-летнего злоумышленника, устроившего стрельбу, задержали на месте происшествия, ему намерены объявить о подозрении и избрать меру пресечения.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, статья предусматривает срок лишения свободы от 7 до 15 лет.

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