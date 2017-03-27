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22:17 (мск), источник: УНИАН

Освобожденный из плена чиновник «Укрзализныци» прокомментировал свое похищение

Начальник департамента электроснабжения «Укрзализныци» Валерий Людмирский не связывает свое похищение с профессиональной деятельностью. Об этом он заявил во время брифинга, передает «112 Украина».

Источник: УНИАН

«Сумма (выкупа, — ред.), которая не поддается никакой логике и ничему другому. Связать ее с профессиональной деятельностью “Укрзализныци” мне трудно», — отметил он.

При этом глава Национальной полиции Сергей Князев подчеркнул, что этот вопрос находится в компетенции процессуального управляющего. «Он нам не разрешил отвечать. Мы не хотим навредить следствию. Его (Людмирского, — ред.) похитили с целью получения выкупа. Точка. И сумма выкупа заявлена очень большая, 10 млн евро», — сказал он.

Как сообщалось, 26 марта полиция освободила Людмирского, похищенного неизвестными в июле 2016 года. Он был обнаружен в специально оборудованном бункере в Киевской области. Преступники удерживали его в заложниках, вымогая 10 млн евро выкупа.

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