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19:07 (мск), источник: РБК - Украина

В Польше арестовали 9 украинцев за подпольное производство сигарет

В Польше девятерых граждан Украины арестовали за подпольное производство сигарет, подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом говорится в сообщении пресс-центра пограничной службы Польши.

Сообщается, что ранее на горячем во время производства сигарет были задержаны девять украинцев в возрасте от 23 до 59 лет. По данному делу задержаны еще пятеро граждан Польши, которые занимались контрабандой, производством и распространением нелегальных сигарет на в странах Европейского союза.

Кроме того, пограничники ликвидировали подпольную табачную фабрику и конфисковали 3,5 млн сигарет и 14,5 тонн резаного табака. Ущерб бюджету Польши оценивается в 21 млн злотых (около 5 млн долларов). Также сообщается, что суд предварительно арестовал украинцев на три месяца, им грозит до 5 лет лишения свободы и высокие штрафы.

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