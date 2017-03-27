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20:02 (мск), источник: Nur.kz

Няня-похитительница из Темиртау пообещала вернуть ребенка в мае

22-летняя жительница Темиртау Екатерина Огнева рассказала подробности похищения своей дочери.

По словам женщины, подозреваемая няня не только похитила ребенка, но и выкрала из дома документы девочки, свидетельства о рождении родителей ребенка и свидетельство о заключении брака супругов. Вместо этого молодая няня оставила в доме беспорядок и записку, передает корреспондент NUR.KZ.

Екатерина Огнева познакомилась с няней своей дочери в колледже. Молодая мама сразу же стала присматриваться к своей ровеснице, которая вела себя очень скромно и простодушно.

В одной из бесед Айнур рассказала Кате, что ей негде жить. Замужняя Катя пожалела ее и пригласила к себе домой, так как ее двухлетней дочери Вике была необходима няня.

Первое время женщина ничего плохого за своей постоялицей не замечала. Айнур хорошо ладила с малышкой и не вызывала подозрений. Просидев с ребенком подруги четыре дня, няня вдруг похитила малышку.

Отсутствие дочери и няни первым обнаружил глава семейства, который пришел с работы вечером 26 марта. Он сразу же позвонил супруге, но та была уверена, что дочь находится дома.

«Муж пришел домой, а там погром. Он позвонил мне и спрашивает: где Вика? Я удивилась, говорю, она дома должна быть. Дома мы нашли записку от Айнур. В ней она пишет, что привязалась и полюбила Вику. Поэтому, мол, решила сбежать вместе с ней. Она просила меня в записке разрешить ей “побыть девочке матерью”… и обещала, что вернет дочь в мае. Еще написала, что будет присылать ее фотографии», — рассказала мама девочки.

Супруги сразу же обратились в полицию. Кроме пропажи дочери они обнаружили, что вместе с ребенком няня выкрала все их документы, включая свидетельство о рождении Вики, мужа Екатерины и свидетельство о браке.

Позже в полиции им рассказали, что задержали похитительницу в Астане. Она успела вывезти девочку на такси.

«Я очень испугалась за дочь. Мы с мужем места себе не находили! Я не смогу ее простить, потому что моя дочь не игрушка! К тому же она увезла ее мокрую. У ребенка были мокрые сапожки», — рассказала раздосадованная мать.

Также Екатерина сообщила, что Айнура водила девочку по людям и просила у них деньги. Говорила, что она инвалид, нигде не работает, что деньги нужны ей и ребенку на пропитание, передает BNews.kz.

Напомним, ранее сообщалось, что няня похитила двухлетнего ребенка и вывезла в Астану. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РК, то есть «Похищение человека». Сейчас похитительница находится в полиции Темиртау.

Свой поступок полицейским она объяснила тем, что очень сильно привязалась к ребенку. Ее подтолкнуло на такой шаг то, что девочка стала называть ее мамой.

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