Землетрясение силой 3 балла ощущалось в Алматинской области

Эпицентр землетрясения расположен в 244 км на восток от г. Алматы на территории Казахстана.

«Энергетический класс землетрясения — 8.7. Магнитуда — 3.5. Глубина 25 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): ощущалось в п. Шалкоде (Алматинская область — прим.ред.) 2−3 балла», — говорится в сообдщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».