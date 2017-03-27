Землетрясение силой 3 балла ощущалось в Алматинской области
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 27 марта в 21 час 52 минуты 41 секунду Алматинского времени зарегистрировано землетрясение.
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 27 марта в 21 час 52 минуты 41 секунду Алматинского времени зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 244 км на восток от г. Алматы на территории Казахстана.
«Энергетический класс землетрясения — 8.7. Магнитуда — 3.5. Глубина 25 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): ощущалось в п. Шалкоде (Алматинская область — прим.ред.) 2−3 балла», — говорится в сообдщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».