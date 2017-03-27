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19:53 (мск), источник: Kazinform

Землетрясение силой 3 балла ощущалось в Алматинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 27 марта в 21 час 52 минуты 41 секунду Алматинского времени зарегистрировано землетрясение.

Источник: Kazinform

Эпицентр землетрясения расположен в 244 км на восток от г. Алматы на территории Казахстана.

«Энергетический класс землетрясения — 8.7. Магнитуда — 3.5. Глубина 25 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): ощущалось в п. Шалкоде (Алматинская область — прим.ред.) 2−3 балла», — говорится в сообдщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

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