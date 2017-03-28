Житель Красноярского края от скуки выдумал ограбление и заявил на себя в полицию

По словам сотрудников полиции, к ним обратился мужчина, который сообщил, что возле кафе в одном из районов города, было совершено ограбление. Очевидец назвал приметы злоумышленника и данные потерпевшего.

Приехав на место вызова, полицейские не обнаружили пострадавшего, а телефон заявителя стал не доступен. По горячим следам был задержан молодого человек 1982 года рождения, подходивший по приметам на нападавшего. В ходе проверки выяснилось, что в полицию об ограблении сообщил сам задержанный.

Оказалось, что обратившийся в полицию мужчина ранее уже был судим. За свой телефонный звонок на жителя Канска завели административное дело по статье «Заведомо ложный вызов специализированных служб». Теперь ему придется выплатить штраф в размере 1,5 тысячи рублей.