В Дзержинске осудят организатора салюта, на котором погибла женщина
Уголовное дело направлено в суд для принятия решения.
Уголовное дело направлено в суд для принятия решения.
Организатора салюта, во время которого погибла женщина, осудят в Нижнем Новгороде, сообщает СУ СК по Нижегородской области.
По версии следствия, 28 мая 2016 года на площади Дзержинского в городе химиков обвиняемый запустил фейерверочный показ, в ходе которого одна из частей пускового устройства
Следователи считают, что именно обвиняемый, директор фирмы, принял решение о применении непрочных каркасов и мортир, запрещенных к использованию. В результате несчастного случая погибла 65-летняя женщина, пострадало еще 17 человек. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.