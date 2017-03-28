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09:53 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Дзержинске осудят организатора салюта, на котором погибла женщина

Уголовное дело направлено в суд для принятия решения.

Организатора салюта, во время которого погибла женщина, осудят в Нижнем Новгороде, сообщает СУ СК по Нижегородской области.

По версии следствия, 28 мая 2016 года на площади Дзержинского в городе химиков обвиняемый запустил фейерверочный показ, в ходе которого одна из частей пускового устройства из-за разрушения удерживающего ее каркаса, отклонилась от вертикального положения. В результате изменения траектории полета фейерверочный шар покинул пределы безопасной зоны и упал в жителей города, пришедших на праздничный салют.

Следователи считают, что именно обвиняемый, директор фирмы, принял решение о применении непрочных каркасов и мортир, запрещенных к использованию. В результате несчастного случая погибла 65-летняя женщина, пострадало еще 17 человек. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

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