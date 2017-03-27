В Уфе взорвалась котельная

Местные жители говорят, что услышали сильный хлопок и звон разбитого стекла. По предварительной версии, в котельной, расположенной по улице Бехтерева, взорвался нагревательный котёл.

В результате взрыва частично разрушено само здание котельной, выбиты стекла и оконные рамы. Пострадавших нет. На месте работают пожарные бригады и МЧС.