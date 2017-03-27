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22:21 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Уфе взорвалась котельная

В Уфе в микрорайоне Дружба взорвалась котельная. ЧП произошло примерно в 23 часа по местному времени.

Источник: ГТРК Башкортостан

Местные жители говорят, что услышали сильный хлопок и звон разбитого стекла. По предварительной версии, в котельной, расположенной по улице Бехтерева, взорвался нагревательный котёл.

В результате взрыва частично разрушено само здание котельной, выбиты стекла и оконные рамы. Пострадавших нет. На месте работают пожарные бригады и МЧС.

Местные жители опасаются, что в результате аварии без отопления и горячей воды останутся порядка пятнадцати жилых домов, детский сад, школа № 19 и Аксаковская гимназия.

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