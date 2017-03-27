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23:25 (мск), источник: РИА Новости

В индонезийском аэропорту потолок обрушился на людей

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В зале ожидания международного аэропорта Супади в Индонезии обрушился потолок. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На записи видно, как люди разбегаются в разные стороны, пытаясь увернуться от падающих обломков.

В результате инцидента пострадали пять человек, сообщает Jakarta Globe. Всем им была оказана необходимая помощь.

Сообщается, что аэропорт уже вернулся к нормальной работе.

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