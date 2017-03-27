В индонезийском аэропорту потолок обрушился на людей
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В зале ожидания международного аэропорта Супади в Индонезии обрушился потолок. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В зале ожидания международного аэропорта Супади в Индонезии обрушился потолок. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.
На записи видно, как люди разбегаются в разные стороны, пытаясь увернуться от падающих обломков.
В результате инцидента пострадали пять человек, сообщает Jakarta Globe. Всем им была оказана необходимая помощь.
Сообщается, что аэропорт уже вернулся к нормальной работе.