В индонезийском аэропорту потолок обрушился на людей

На записи видно, как люди разбегаются в разные стороны, пытаясь увернуться от падающих обломков.

В результате инцидента пострадали пять человек, сообщает Jakarta Globe. Всем им была оказана необходимая помощь.

Сообщается, что аэропорт уже вернулся к нормальной работе.