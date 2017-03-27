Самолет авиаперевозчика из «черного списка» ЕС разбился в Зимбабве
Все пассажиры и экипаж погибли в результате крушения легкомоторного самолета в Зимбабве, недалеко от границы с Мозамбиком, передают информагентства.
Все пассажиры и экипаж погибли в результате крушения легкомоторного самолета в Зимбабве, недалеко от границы с Мозамбиком, передают информагентства.
В числе погибших четыре менеджера совместной
Ассоциация гражданской авиации Мозамбика считает наиболее вероятной причиной катастрофы плохие погодные условия. Известно, что воздушное судно принадлежало частному авиаперевозчику ETA Air Charter. Эта компания внесена в «черный список» Евросоюза, в котором находится более 200 компаний. В ЕС считают, что там должным образом не обеспечена безопасность при перелетах.