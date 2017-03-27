Самолет авиаперевозчика из «черного списка» ЕС разбился в Зимбабве

В числе погибших четыре менеджера совместной голландско-мозамбикской компании Cornelder. Всего на борту было 6 человек, включая двух пилотов.

Ассоциация гражданской авиации Мозамбика считает наиболее вероятной причиной катастрофы плохие погодные условия. Известно, что воздушное судно принадлежало частному авиаперевозчику ETA Air Charter. Эта компания внесена в «черный список» Евросоюза, в котором находится более 200 компаний. В ЕС считают, что там должным образом не обеспечена безопасность при перелетах.