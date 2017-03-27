Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян
Мифы о депрессии, которые мешают ее лечить
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
4-летний мальчик спас жизнь своей маме
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
4-летний мальчик спас жизнь своей маме
Как воспитывать мальчика без отца: 13 важных правил
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Украина не может воевать в Донбассе: грузовики не едут - СМИ
«Время ставить мат»: юридический удар Киеву от РФ
Известную 30-летнюю актрису раскритиковали за похудение (фото)
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
"Из грязи в князи": Ларина ответила Водонаевой на критику полных
"У меня ком в горле": Фадеев о горе Максаковой
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций
В сеть попали первые фото лимузина «Кортеж»
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
1185-летие Наины Ельциной
13Теракт в центре Лондона
8Тайский День слона
27 марта, источник: БЕЛТА

Самолет авиаперевозчика из «черного списка» ЕС разбился в Зимбабве

Все пассажиры и экипаж погибли в результате крушения легкомоторного самолета в Зимбабве, недалеко от границы с Мозамбиком, передают информагентства.

Источник: БЕЛТА

В числе погибших четыре менеджера совместной голландско-мозамбикской компании Cornelder. Всего на борту было 6 человек, включая двух пилотов.

Ассоциация гражданской авиации Мозамбика считает наиболее вероятной причиной катастрофы плохие погодные условия. Известно, что воздушное судно принадлежало частному авиаперевозчику ETA Air Charter. Эта компания внесена в «черный список» Евросоюза, в котором находится более 200 компаний. В ЕС считают, что там должным образом не обеспечена безопасность при перелетах.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Несанкционированная уличная акция в Минске не нашла поддержки в обществе
Волтузня под названием День воли - мнение журналиста
Несанкционированная уличная акция в Минске не нашла поддержки в обществе
Путин: необходимо пресекать любые попытки дестабилизации в РФ
Борис Джонсон отменил визит в Москву
ВЭБ подтвердил переговоры руководства банка с зятем Трампа
Полиция не нашла связи между исполнителем теракта в Лондоне и ИГ
СМИ сообщили о смерти младшей сестры Фиделя Кастро
Россия вошла в тройку самых читающих стран мира
France Football назвал самого высокооплачиваемого игрока мира
Спорт
Черчесов: Сказал футболистам, что не нужно доводить до свиста Станислав Черчесов и Алан Дзагоев – о предстоящем матче с бельгийцами и критике после поражения в Краснодаре
Авто
Сгоревший дотла Lamborghini продают за 300 рублей За спортивный автомобиль, от которого в прямом смысле слова ничего не осталось, просят не более 5 долларов США
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Названа самая высокооплачиваемая актриса Голливуда Стало известно имя актрисы, которая может возглавить очередной рейтинг Forbes в этом году
Недвижимость
6 способов сэкономить на плитке в ванной
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
В России запретят старые электросчетчики
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка Несмотря на предупреждения медиков и две предыдущие тяжелые беременности, американская телезвезда готова снова стать мамой.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь