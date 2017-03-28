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10:00 (мск), источник: ЮГА.ру

Один человек погиб при пожаре в девятиэтажке в Краснодаре

В результате пожара в жилом доме по. ул. Симферопольской, 14 в Краснодаре погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

Источник: ЮГА.ру

По данным ведомства, погиб 67-летний мужчина. По этому факту произошедшего проводится доследственная проверка.

В СКР добавили, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, передает ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, пожар на чердаке в многоэтажке произошел вечером 27 марта. Там загорелись вещи. Площадь пожара составила 120 кв. м. Часть жителей была эвакуирована.

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