Один человек погиб при пожаре в девятиэтажке в Краснодаре

По данным ведомства, погиб 67-летний мужчина. По этому факту произошедшего проводится доследственная проверка.

В СКР добавили, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, передает ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, пожар на чердаке в многоэтажке произошел вечером 27 марта. Там загорелись вещи. Площадь пожара составила 120 кв. м. Часть жителей была эвакуирована.