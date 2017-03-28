На железной дороге в Эстонии произошла утечка химикатов

В Ида-Вирумаа из-за утечки раствора эвакуированы люди в районе вокзала Сонда.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Идаского спасательного центра, о чрезвычайном происшествии стало известно в 16:21. Живущих рядом с местом ЧП людей эвакуировали. Среди них 12 малышей из детского сада и один воспитатель, железнодорожное сообщение временно прекращено. Территория в радиусе 400 метров вокруг утечки закрыта.

Спасатели ликвидировали опасность к 17:50 и покрыли вытекшие химикаты специальной пеной.

Сейчас ситуация взята под контроль, люди вернулись в свои дома. В результате инцидента никто не пострадал.