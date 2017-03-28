На железной дороге в Эстонии произошла утечка химикатов
В Эстонии вечером 27 марта произошла утечка взрывоопасных химикатов из находившейся на станции Сонда железнодорожной цистерны.
В Эстонии вечером 27 марта произошла утечка взрывоопасных химикатов из находившейся на станции Сонда железнодорожной цистерны.
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Как сообщает Интерфакс со ссылкой на
Спасатели ликвидировали опасность к 17:50 и покрыли вытекшие химикаты специальной пеной.
Сейчас ситуация взята под контроль, люди вернулись в свои дома. В результате инцидента никто не пострадал.