Под Новосибирском брат поджег комнату сестры после скандала

В городе Бердске, расположенном под Новосибирском, сегодня днем, 27 марта, в пятиэтажке г на улице Боровой загорелось жилое помещение. Об этом сообщает группа «Инцидент. Новосибирск».

Возгорание произошло на улице Боровой, 100, в апартаментах, расположенных на третьем этаже. В итоге дым распространился по всем этажам. Жители пятиэтажки, которые в момент пожара были в своих квартирах, в панике выбежали на улицу.

В обед пожарные пробрались в загоревшуюся комнату по лестнице. Пожар ликвидировали, пострадавших нет. Причиной пожара стал поджог. По предварительной версии в комнате накануне поссорились брат с сестрой. Когда женщина вышла из комнаты, ее брат сложил вещи в кучу и поджог их. Подробности пожара выясняются.