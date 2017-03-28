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07:22 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Под Новосибирском брат поджег комнату сестры после скандала

Инцидент произошел в пятиэтажке Микрорайона в Бердска.

В городе Бердске, расположенном под Новосибирском, сегодня днем, 27 марта, в пятиэтажке г на улице Боровой загорелось жилое помещение. Об этом сообщает группа «Инцидент. Новосибирск».

Возгорание произошло на улице Боровой, 100, в апартаментах, расположенных на третьем этаже. В итоге дым распространился по всем этажам. Жители пятиэтажки, которые в момент пожара были в своих квартирах, в панике выбежали на улицу.

В обед пожарные пробрались в загоревшуюся комнату по лестнице. Пожар ликвидировали, пострадавших нет. Причиной пожара стал поджог. По предварительной версии в комнате накануне поссорились брат с сестрой. Когда женщина вышла из комнаты, ее брат сложил вещи в кучу и поджог их. Подробности пожара выясняются.

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