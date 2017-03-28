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03:16 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье при ДТП погибли водитель и пассажир мотоцикла

Обстоятельства случившегося выясняются.

В дежурную часть МОМВД России «Спасский» поступило сообщение о столкновении автомобиля и мотоцикла, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГАИ Приморья.

Инцидент случился в городе Спасск-Дальний в районе улицы Красногвардейская, 87/1. Выезжая с прилегающей территории на главную дорогу, 26-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota Carina не убедилась в безопасности маневра и совершила столкновение с мотоциклом, чей водитель совершал маневр обгона попутных транспортных средств.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи. В результате столкновения водитель и пассажир двухколесного транспортного средства получили тяжелые травмы, от которых скончались.

На момент происшествия стаж вождения водителя легкового автомобиля составил 6 лет, в текущем году женщина привлекалась к административной ответственности за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением. Стаж вождения водителя мото составил 1 год, к административной ответственности он раннее не привлекался.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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