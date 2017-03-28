В Приморье при ДТП погибли водитель и пассажир мотоцикла
Обстоятельства случившегося выясняются.
Обстоятельства случившегося выясняются.
В дежурную часть МОМВД России «Спасский» поступило сообщение о столкновении автомобиля и мотоцикла, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Инцидент случился в городе
На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи. В результате столкновения водитель и пассажир двухколесного транспортного средства получили тяжелые травмы, от которых скончались.
На момент происшествия стаж вождения водителя легкового автомобиля составил 6 лет, в текущем году женщина привлекалась к административной ответственности за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением. Стаж вождения водителя мото составил 1 год, к административной ответственности он раннее не привлекался.
В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.