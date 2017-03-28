СМИ узнали о незаконных вознаграждениях экс-руководству Центра им. Хруничева

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU — Проверка в Государственном космическом центре им. Хруничева выявила искажения бухгалтерской отчетности, в результате которых его бывшие руководители Владимир Нестеров и Александр Селиверстов получили незаконные вознаграждения на сумму более 53 млн рублей, сообщает во вторник газета «Известия».

«Проведенной независимой оценкой установлено, что в результате выявленных искажений в бухгалтерской отчетности перечисление денежных вознаграждений Владимиру Нестерову и Александру Селиверстову, расчет которых производился на базе прибыли центра, было проведено необоснованно, в связи с отсутствием прибыли», — сообщили изданию в Центре им. Хруничева.