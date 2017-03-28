СМИ узнали о незаконных вознаграждениях экс-руководству Центра им. Хруничева
Два бывших руководителя незаконно получили более 53 млн рублей.
Два бывших руководителя незаконно получили более 53 млн рублей.
Москва. 28 марта. INTERFAX.RU — Проверка в Государственном космическом центре им. Хруничева выявила искажения бухгалтерской отчетности, в результате которых его бывшие руководители Владимир Нестеров и Александр Селиверстов получили незаконные вознаграждения на сумму более 53 млн рублей, сообщает во вторник газета «Известия».
«Проведенной независимой оценкой установлено, что в результате выявленных искажений в бухгалтерской отчетности перечисление денежных вознаграждений Владимиру Нестерову и Александру Селиверстову, расчет которых производился на базе прибыли центра, было проведено необоснованно, в связи с отсутствием прибыли», — сообщили изданию в Центре им. Хруничева.
В центре пояснили, что в период 2007—2012 годов на предприятии не проводились инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, не соблюдался порядок корректировки величины незавершенного производства и корректировки оценочных значений расходов. Суммы накопленных расходов не отражались в составе резервов под снижение стоимости незавершенного производства по строке «прочие расходы» отчета о финансовых результатах.
Акт проверки и независимое экспертное заключение переданы в ФСБ.
В настоящее время Нестеров и Селиверстов находятся под домашним арестом, являясь фигурантами целой серии уголовных дел по другим фактам растрат средств Центра им. Хруничева.