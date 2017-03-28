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04:07 (мск), источник: Интерфакс

СМИ узнали о незаконных вознаграждениях экс-руководству Центра им. Хруничева

Два бывших руководителя незаконно получили более 53 млн рублей.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU — Проверка в Государственном космическом центре им. Хруничева выявила искажения бухгалтерской отчетности, в результате которых его бывшие руководители Владимир Нестеров и Александр Селиверстов получили незаконные вознаграждения на сумму более 53 млн рублей, сообщает во вторник газета «Известия».

«Проведенной независимой оценкой установлено, что в результате выявленных искажений в бухгалтерской отчетности перечисление денежных вознаграждений Владимиру Нестерову и Александру Селиверстову, расчет которых производился на базе прибыли центра, было проведено необоснованно, в связи с отсутствием прибыли», — сообщили изданию в Центре им. Хруничева.

Там отметили, что Нестеров, возглавлявший предприятие с 2005 по 2012 год, получил более 49 млн 234 тыс. рублей необоснованного вознаграждения, а сменивший его Селиверстов, который возглавлял центр до августа 2014 года, - более 4 млн 343 тыс. рублей
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В центре пояснили, что в период 2007—2012 годов на предприятии не проводились инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, не соблюдался порядок корректировки величины незавершенного производства и корректировки оценочных значений расходов. Суммы накопленных расходов не отражались в составе резервов под снижение стоимости незавершенного производства по строке «прочие расходы» отчета о финансовых результатах.

Акт проверки и независимое экспертное заключение переданы в ФСБ.

В настоящее время Нестеров и Селиверстов находятся под домашним арестом, являясь фигурантами целой серии уголовных дел по другим фактам растрат средств Центра им. Хруничева.

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