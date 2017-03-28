Убив сожительницу, хабаровчанин собирался свести счеты с жизнью

Хабаровск, 28 марта, AmurMedia.

В Хабаровском крае местный житель признан виновным в убийстве женщины. Задушив свою сожительницу, мужчина решил покончить жизнь самоубийством, но его приятели вызвали скорую помощь. Однако ближайшие 10 лет мужчина проведет в колонии строгого режима, сообщили ИА AmurMedia в СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

Следствием и судом установлено, что осужденный несколько лет встречался с жительницей Хабаровска. В середине июля 2016 года она решила прекратить с ним отношения. Это не понравилось мужчине, и он неоднократно просил ее не расставаться. 23 июля 2016 года женщина пришла в гости к обвиняемому, который проживал в квартире, расположенной в Центральном районе Хабаровска. Между ними вспыхнула ссора, в ходе которой злоумышленник задушил 27-летнюю женщину. Потом он написал предсмертную записку, в которой сообщил, что решил покончить жизнь самоубийством из-за неразделенной любви, схватил нож и нанес себе не менее 15 ударов. Затем он позвонил своим приятелям и сообщил о произошедшем. Те вызвали скорую помощь. В больнице врачи прооперировали раненого. Необходимо отметить, что злоумышленник ранее судим не был, работал в кафе поваром.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.