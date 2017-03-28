Экс-начальника финансов судоверфи «Звезда» в Приморье приговорили к 6 годам колонии

Владивосток, 28 марта, PrimaMedia.

Шкотовский районный суд Приморского края 10 марта приговорил к 6 годам колонии общего режима бывшего директора по финансам и экономике ОАО «Дальневосточный завод «Звезда» в Большом Камне Геннадия Царюка. Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями. Кроме того, суд наложил на экс-начфина запрет в течение 2-х лет занимать управленческие должности, сообщил ИА PrimaMedia источник в суде.

Как установил суд, в 2013 году Геннадий Царюк от имени завода без одобрения совета директоров подписал кредитное соглашение с «Газпромбанком» на 12,35 млрд руб. После эти деньги Царюк якобы перечислил подрядчику стройки судостроительного комплекса для погашения имеющейся задолженности и авансирования дальнейших работ. Выплата процентов по кредитам нанесла ущерб в 4,3 млрд рублей и повлекла тяжкие последствия для предприятия в виде отвлечения денежных средств из оборота.

Царюка признали виновным по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Помимо шестилетнего срока суд запретил Царюку в течение 2 лет занимать должности, связанные с выполнением управленческих функций.

Как рассказал адвокат Царюка газете «Коммерсант», следствие вели с многочисленными нарушениями.

«Судебное следствие было проведено с многочисленными нарушениями норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства РФ, а также с нарушением положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод. За основу приговора взяты исключительно материалы предварительного следствия, — резюмировал адвокат Александр Абдулов. — При этом не было учтено, что 90% всех свидетелей, в том числе со стороны гособвинения, заявляли о невиновности Царюка».

Иск «Звезды» о взыскании ущерба рассмотрят в порядке гражданского производства. Защита Царюка намерена обжаловать приговор и обратиться в ЕСПЧ.