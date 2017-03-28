Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак
Мифы о депрессии, которые мешают ее лечить
Кремль ответил на призывы США и ЕС освободить митинговавших
Герцогиня Кэтрин с супругом выбрали для сына необычную школу
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка
Ирена Понарошку удивила подписчиков веганской диетой сына
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Трампу хватило двух слов, чтобы описать Путина
"Поезд ушел": в РФ ответили главе МИД Украины
Джоли и Питт возобновили общение
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
"Из грязи в князи": Ларина ответила Водонаевой на критику полных
"У меня ком в горле": Фадеев о горе Максаковой
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
9В мире зацвела сакура
14На восток США обрушилась снежная буря
12Ливни затопили Перу
04:23 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Экс-начальника финансов судоверфи «Звезда» в Приморье приговорили к 6 годам колонии

Суд признал Геннадия Царюка виновным в злоупотреблении полномочиями.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 28 марта, PrimaMedia.

Шкотовский районный суд Приморского края 10 марта приговорил к 6 годам колонии общего режима бывшего директора по финансам и экономике ОАО «Дальневосточный завод «Звезда» в Большом Камне Геннадия Царюка. Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями. Кроме того, суд наложил на экс-начфина запрет в течение 2-х лет занимать управленческие должности, сообщил ИА PrimaMedia источник в суде.

Как установил суд, в 2013 году Геннадий Царюк от имени завода без одобрения совета директоров подписал кредитное соглашение с «Газпромбанком» на 12,35 млрд руб. После эти деньги Царюк якобы перечислил подрядчику стройки судостроительного комплекса для погашения имеющейся задолженности и авансирования дальнейших работ. Выплата процентов по кредитам нанесла ущерб в 4,3 млрд рублей и повлекла тяжкие последствия для предприятия в виде отвлечения денежных средств из оборота.

Царюка признали виновным по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Помимо шестилетнего срока суд запретил Царюку в течение 2 лет занимать должности, связанные с выполнением управленческих функций.

Как рассказал адвокат Царюка газете «Коммерсант», следствие вели с многочисленными нарушениями.

«Судебное следствие было проведено с многочисленными нарушениями норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства РФ, а также с нарушением положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод. За основу приговора взяты исключительно материалы предварительного следствия, — резюмировал адвокат Александр Абдулов. — При этом не было учтено, что 90% всех свидетелей, в том числе со стороны гособвинения, заявляли о невиновности Царюка».

Иск «Звезды» о взыскании ущерба рассмотрят в порядке гражданского производства. Защита Царюка намерена обжаловать приговор и обратиться в ЕСПЧ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Герб Владивостока: от помпезного уссурийского тигра до дикой кошки с поджатым хвостом
Путин: необходимо пресекать любые попытки дестабилизации в РФ
Борис Джонсон отменил визит в Москву
Сбербанк договорился о продаже украинской «дочки»
Европейский союз открыл Грузии безвизовый режим
ГД хочет запретить ненормированный рабочий день для ряда граждан
France Football назвал самого высокооплачиваемого игрока мира
Россия вошла в тройку самых читающих стран мира
Спорт
Сборная России откроет стадион «Фишт» игрой с командой Бельгии Подопечные Станислава Черчесова во вторник проведут контрольный матч против пятой команды рейтинга ФИФА
Авто
Сгоревший дотла Lamborghini продают за 300 рублей За спортивный автомобиль, от которого в прямом смысле слова ничего не осталось, просят не более 5 долларов США
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Названа самая высокооплачиваемая актриса Голливуда Стало известно имя актрисы, которая может возглавить очередной рейтинг Forbes в этом году
Недвижимость
6 способов сэкономить на плитке в ванной
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
В России запретят старые электросчетчики
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
Жительница Барнаула выносила здорового ребенка вне матки Врачи узнали о том, что плод развивается в брюшной полости, только накануне родов.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь