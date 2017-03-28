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04:35 (мск), источник: Губерния онлайн

Цистерны с дизельным топливом горят на автозаправке в Хабаровске

На место выдвинулись десять пожарных расчетов.

Источник: Губерния онлайн

Две огромные стационарные цистерны с дизельным топливом и припаркованный рядом автомобиль УАЗ горят на территории автозаправочной станции в районе Рубероидного завода в Хабаровске, сообщает портал «Губерния».

Возгорание цистерн произошло сегодня около 10:30. Сейчас на месте работают пожарные в специальных термозащитных костюмах. Огонь пытаются сбить пеной, пожарные просят дополнительные силы, чтобы справиться с опасным возгоранием.

По предварительным данным, есть один пострадавший — у мужчины обожжено лицо.

В 11:20 распространение огня удалось остановить, пожар локализован.

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