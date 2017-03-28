Цистерны с дизельным топливом горят на автозаправке в Хабаровске

Две огромные стационарные цистерны с дизельным топливом и припаркованный рядом автомобиль УАЗ горят на территории автозаправочной станции в районе Рубероидного завода в Хабаровске, сообщает портал «Губерния».

Возгорание цистерн произошло сегодня около 10:30. Сейчас на месте работают пожарные в специальных термозащитных костюмах. Огонь пытаются сбить пеной, пожарные просят дополнительные силы, чтобы справиться с опасным возгоранием.

По предварительным данным, есть один пострадавший — у мужчины обожжено лицо.

В 11:20 распространение огня удалось остановить, пожар локализован.