СМИ: пожар на футбольном стадионе в Шанхае потушен
Информации о пострадавших или погибших пока не поступало.
Информации о пострадавших или погибших пока не поступало.
ШАНХАЙ, 28 марта. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Пожар, который начался сегодня утром на футбольном стадионе «Хункоу» в Шанхае, потушен. Об этом сообщает информационный портал «Синьминьван».
Возгорание произошло примерно в 08:15 по местному времени (03:15 мск) на втором этаже сооружения, где располагается спортзал. На размещенных в сети видеороликах было видно, как
Стадион «Хункоу» является домашней ареной местной футбольной команды Shanghai Greenland Shenhua («Шанхай Гринлэнд Шэньхуа»).