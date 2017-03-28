СМИ: пожар на футбольном стадионе в Шанхае потушен

ШАНХАЙ, 28 марта. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Пожар, который начался сегодня утром на футбольном стадионе «Хункоу» в Шанхае, потушен. Об этом сообщает информационный портал «Синьминьван».

Возгорание произошло примерно в 08:15 по местному времени (03:15 мск) на втором этаже сооружения, где располагается спортзал. На размещенных в сети видеороликах было видно, как из-под крыши футбольной арены вырывалось пламя и густой черный дым. По информации пожарной службы, через полчаса огонь удалось локализовать, а примерно через час пожар был полностью потушен. Информации о пострадавших не поступало.