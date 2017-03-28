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05:08 (мск), источник: ТАСС

СМИ: пожар на футбольном стадионе в Шанхае потушен

Информации о пострадавших или погибших пока не поступало.

ШАНХАЙ, 28 марта. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Пожар, который начался сегодня утром на футбольном стадионе «Хункоу» в Шанхае, потушен. Об этом сообщает информационный портал «Синьминьван».

Возгорание произошло примерно в 08:15 по местному времени (03:15 мск) на втором этаже сооружения, где располагается спортзал. На размещенных в сети видеороликах было видно, как из-под крыши футбольной арены вырывалось пламя и густой черный дым. По информации пожарной службы, через полчаса огонь удалось локализовать, а примерно через час пожар был полностью потушен. Информации о пострадавших не поступало.

Из-за пожара местные власти были вынуждены закрыть несколько выходов расположенной рядом станции метро «Футбольный стадион Хункоу».

Стадион «Хункоу» является домашней ареной местной футбольной команды Shanghai Greenland Shenhua («Шанхай Гринлэнд Шэньхуа»).

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