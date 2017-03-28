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05:19 (мск), источник: Губерния онлайн

До десяти лет лишения свободы грозит комсомольскому наркоторговцу

В Комсомольске-на-Амуре осудят 43-летнего мужчину. В начале 2015 года фигурант решил заняться продажей героина, который поставляли из Среднеазиатского региона. В.

В качестве оплаты он отдал наркодилеру свою «Хонду». От него злоумышленник неоднократно получал запрещенное вещество, которое смешивал с сахаром в кофемолке. Эту смесь он передавал своему знакомому для дальнейшей продажи потребителям.

В августе 2015 года фигуранта задержали при сбыте 1,97 граммов героина. В его квартире нашли еще 37,89 граммов наркотика. Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

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