До десяти лет лишения свободы грозит комсомольскому наркоторговцу

В качестве оплаты он отдал наркодилеру свою «Хонду». От него злоумышленник неоднократно получал запрещенное вещество, которое смешивал с сахаром в кофемолке. Эту смесь он передавал своему знакомому для дальнейшей продажи потребителям.

В августе 2015 года фигуранта задержали при сбыте 1,97 граммов героина. В его квартире нашли еще 37,89 граммов наркотика. Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.