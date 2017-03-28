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06:52 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области задержали 19-летнего водителя, сбежавшего с места ДТП

Пострадавший в аварии пешеход сейчас находится в больнице.

Сообщение о госпитализации 32-летнего мужчины с множественными телесными повреждениями поступило в дежурную часть на минувших выходных. При опросе пострадавший пояснил, что травмы получил в результате ДТП — водитель сбил его в районе 160 км на автодороге Тара-Усть-Ишим, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В ходе осмотра места происшествия эксперты изъяли фрагменты лакокрасочного покрытия серебристого цвета, а также осколки передней фары. В итоге была предположительно установлена марка автомобиля.

«В ходе дальнейших разыскных мероприятий на территории одного из домовладений оперативники обнаружили автомобиль ВАЗ-21102 с повреждениями бампера, фары, капота, на лобовом стекле — многочисленные трещины. Кроме того, на поверхности правой передней двери имелись пятна бурого цвета», — уточнили в полиции.

Владельца, 19 летнего жителя районного поселка, доставили в отдел полиции. В настоящее время по факту ДТП проводится дальнейшая проверка; после получения результатов экспертизы о степени тяжести причиненного вреда здоровью потерпевшему будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

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