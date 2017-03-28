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05:35 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Скучающий житель Канска выдумал ограбление и назвал себя преступником

Мужчину оштрафовали за ложный вызов полиции.

В Канске сотрудники полиции оштрафовали местного жителя, сообщившего о несуществующем преступлении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В дежурную часть обратился мужчина, который рассказал, что стал очевидцем ограбления возле кафе. Заявитель назвал данные потерпевшего и приметы злоумышленника. Однако прибывшие на место правоохранители никого не нашли, а телефон «очевидца» стал недоступен.

По составленной на грабителя ориентировке полицейские задержали 34-летнего мужчину, который подходил по описанию. Однако вскоре выяснилось, что именно задержанный и заявил об ограблении.

Как установили сотрудники полиции, вечером мужчина выпивал в кафе. Когда ему стало скучно, он придумал историю про ограбление и описал себя в качестве преступника. Примечательно, что ранее «заявитель» уже был судим.

В отношении мужчины был составлен протокол по статье КоАП «заведомо ложный вызов специализированных служб». В итоге «грабителя» оштрафовали на 1,5 тысячи рублей.

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