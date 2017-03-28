Виновнику ДТП в Хабаровском крае, в котором погибли три человека, грозит 9 лет тюрьмы

Хабаровск, 28 марта, AmurMedia.

Заместитель прокурора Хабаровского края Максим Собчук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя с. Некрасовка Хабаровского района, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющее автомобилем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть трех человек. В числе погибших пассажиров был несовершеннолетний, сообщили ИА AmurMedia в краевой прокуратуре.

По версии следствия, 15 октября 2016 года обвиняемый, не имея водительского удостоверения и находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем модели «ВАЗ21013», в котором находилось четверо его приятелей. В районе 9 км дороги «Село Некрасовка — село Дружба» обвиняемый не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем «Тойота Чайзер».

В результате дорожно-транспортного происшествия трем пассажирам автомобиля «ВАЗ21013», один из которых несовершеннолетний, причинены повреждения, от которых они скончались на месте происшествия.

27 марта материалы уголовного дела прокуратура направила в Хабаровский районный суд для рассмотрения по существу. За совершение указанного преступления предусмотрено наказание до 9 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством на срок до 3 лет.