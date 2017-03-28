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06:50 (мск), источник: АиФ Прикамье

Ночью в Кунгуре сгорел автомобиль

Пожар произошёл около 3 часов ночи.

Автомобиль сгорел в Кунгуре минувшей ночью. Сообщение о пожаре на ул. Красногвардейцев поступило на пульт в 3 часа 18 минут 28 марта.

К месту вызова выехали пожарные, полиция, «скорая помощь», работники электрических сетей.

С огнём удалось справиться в 3 часа 25 минут. Автомобиль полностью сгорел.

«Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает: будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности. В случае возникновения пожара необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону “01” или “112”, с сотового телефона звонить “101” (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию)», — сообщают в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

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