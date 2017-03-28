Ночью в Кунгуре сгорел автомобиль

Автомобиль сгорел в Кунгуре минувшей ночью. Сообщение о пожаре на ул. Красногвардейцев поступило на пульт в 3 часа 18 минут 28 марта.

К месту вызова выехали пожарные, полиция, «скорая помощь», работники электрических сетей.

С огнём удалось справиться в 3 часа 25 минут. Автомобиль полностью сгорел.

«Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает: будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности. В случае возникновения пожара необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону “01” или “112”, с сотового телефона звонить “101” (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию)», — сообщают в ГУ МЧС России по Пермскому краю.