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07:51 (мск), источник: РИА Новости

На северо-восточный берег Австралии обрушился циклон «Дебби»

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Циклон «Дебби» обрушился на северо-восточный штат Австралии Квинсленд, сообщает метеорологическое бюро Австралии.

Ранее метеорологическое бюро предупредило, что шторм может стать худшим с 2011 года, когда стране угрожал тропический циклон «Яси». Бюро присвоило шторму вторую категорию. Сильнее всего стихия может ударить по городу Маккай.

В результате приближающегося циклона уже погиб один человек, более 30 тысячам было сказано покинуть свои дома, работа международного аэропорта Таунсвилл приостановлена.

Австралийские метеорологи присвоили циклону четвертую (из пяти — ред.) категорию, скорость порывов ветра составляет 260 километров в час.

Комментарии
1
дядя Коля
Народный прогноз погоды на 28 марта ....Почитается память мучеников Агапия, Пуплия и других. Погоду этого дня предсказывают вода и птицы. В старину заметили: если весенняя вода течёт медленно, то год ожидается тяжёлый. Если же в этот день прилетают чайки, то можно ждать тепла. У наших предков был такой обычай: если в этот день ночью услышишь собачий вой, следует повернуть подушку, дабы сон был хорошим.
..В этот день знахари собирали травы и целебные растения, заговаривали их, готовили различные снадобья. Полагалось именно 28 марта снимать порчу, лечить болезни головы. Также это было отличное время для изготовления амулетов.
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