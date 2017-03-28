На северо-восточный берег Австралии обрушился циклон «Дебби»
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Циклон «Дебби» обрушился на
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Циклон «Дебби» обрушился на
Ранее метеорологическое бюро предупредило, что шторм может стать худшим с 2011 года, когда стране угрожал тропический циклон «Яси». Бюро присвоило шторму вторую категорию. Сильнее всего стихия может ударить по городу Маккай.
В результате приближающегося циклона уже погиб один человек, более 30 тысячам было сказано покинуть свои дома, работа международного аэропорта Таунсвилл приостановлена.
Австралийские метеорологи присвоили циклону четвертую (из пяти — ред.) категорию, скорость порывов ветра составляет 260 километров в час.
..В этот день знахари собирали травы и целебные растения, заговаривали их, готовили различные снадобья. Полагалось именно 28 марта снимать порчу, лечить болезни головы. Также это было отличное время для изготовления амулетов.