Банду банкиров-мошенников, которые «заработали» почти 30 млн рублей, осудят в Хабаровске

«Участники группы предоставляли коммерсантам услуги транзита — перечисления денежных средств по фиктивным сделкам, через подставные фирмы и дальнейшем обналичивании», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

С февраля по ноябрь 2015 года через 13 подконтрольных теневым банкирам подставных фирм по безналичному расчету поступило около миллиарда рублей. В дальнейшем деньги были обналичены. По предварительным подсчетам, злоумышленники заработали около 29 млн рублей.

По данным оперативников, лидером группы была ранее судимая за мошенничество 28-летняя хабаровчанка. В банду входили бывшие работники банков, экономисты и менеджеры. В ходе обысков полицейские изъяли более 300 банковских карт, оформленных на физических и юридических лиц, валюту и несколько десятков компьютеров. Сейчас обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Хабаровска.