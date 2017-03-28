Вооруженные ножом подростки ограбили школьную столовую в Иркутской области

Сотрудники полиции в Усть-Куте Приангарья задержали двоих подростков, которые напали с ножом на сторожа СОШ № 3. Злоумышленники похитили продукты питания в столовой. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Максимальная санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Ночью 26 марта в дежурную часть МО МВД России «Усть-Кутский» поступило сообщение от сторожа СОШ-3 о том, что двое неизвестных преступников через форточку проникли в служебное помещение школы. Затем причинив женщине-сторожу телесные повреждения и угрожая ножом, потребовали ключи от столовой, после чего проникли в кухню, откуда похитили продукты питания и скрылись в неизвестном направлении.

«В кратчайшие сроки сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемых. Ими оказались двое подростков 15 и 17 лет, один из которых учащийся данной школы», — отметили в ведомстве.

В настоящее время с подозреваемыми работают следователи СКР. Расследование уголовного дела продолжается.