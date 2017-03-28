Вооруженные ножом подростки ограбили школьную столовую в Иркутской области
Полицейские задержали двоих злоумышленников.
Полицейские задержали двоих злоумышленников.
Сотрудники полиции в
Ночью 26 марта в дежурную часть МО МВД России «Усть-Кутский» поступило сообщение от сторожа СОШ-3 о том, что двое неизвестных преступников через форточку проникли в служебное помещение школы. Затем причинив
«В кратчайшие сроки сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемых. Ими оказались двое подростков 15 и 17 лет, один из которых учащийся данной школы», — отметили в ведомстве.
В настоящее время с подозреваемыми работают следователи СКР. Расследование уголовного дела продолжается.