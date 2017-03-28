Жителей Эгершельда кормят опасными деликатесами

Индивидуальный предприниматель лишился части своего товара за грубые нарушения ветеринарно-санитарных правил реализации продукции животноводства. Кроме того, ИП наказали штрафом в 3000 рублей.

Стейки чавычи и нерки в этом павильоне продавали, не взирая на отсутствие в маркировке самого главного для потребителя показателя — даты изготовления. А на мороженом гребешке и мясе краба маркировка отсутствовала вовсе.

В соответствии с 3 статьей ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» продукция без ветеринарных сопроводительных документов, без маркировки производителя признается некачественной и опасной и не подлежит реализации.

Сделать выбор в пользу утилизации или уничтожения предстоит владельцу рыбы и морепродуктов. О своем решении он должен сообщить в Россельхознадзор и предоставить документальное подтверждение исполнения выданного предписания.

Как показывает практика, предприниматели предпочитают сжигать признанные некачественными и опасными продукты в печах комплекса по уничтожению биоотходов «Фактор-Приморье».