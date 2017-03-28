В Красноярске будут судить мужчину, похитившего двух женщин

В Красноярске завершено расследование уголовного дела, в котором 27-летнего мужчину обвиняют по четырём статьям — разбой, лишение свободы, покушение на убийство и кража. Ранее он уже был неоднократно судим за изнасилование.

Напомним, рано утром 5 апреля 2016 года возле дома по улице 78 Добровольческой бригады 30-летняя девушка села в свой «BMW», чтобы поехать на работу. В этот момент в машину на заднее сиденье сел незнакомый мужчина и, приставив к женщине предмет похожий на пистолет (впоследствии оказалось, что это была зажигалка в форме оружия), потребовал ехать в направлении, которое он ей укажет. Девушка, исполнила требования. Выехав за город, мужчина потребовал от женщины выйти из автомобиля, и стал душить ее. Когда потерпевшая потеряла сознание, обвиняемый, полагая, что она умерла, положил ее в багажник автомобиля, и продолжил движение по загородной трассе. Но девушка пришла в себя и написать смс-сообщения родственникам, которые сообщили в правоохранительные органы о произошедшем. Сотрудниками ДПС автомобиль был остановлен и обвиняемый задержан.

Весть о чудесном спасении быстро разлетелась в СМИ, и в тот же день к следователям обратилась другая женщина, которая попала в похожую ситуацию тремя днями раньше возле «Планеты». Мужчина удерживал её в машине около 4 часов, но когда они вышли из машины, ей удалось вырваться, сесть в машину, заблокировать двери и уехать. Но сразу о случившемся девушка не сообщила. А 4 апреля обвиняемый ещё и совершил кражу чужого имущества.

В настоящее время материалы дела переданы в суд.